مدبولي: سنعلن عن حوافز تحويل السيارات إلى الغاز قريبًا

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اجتماعا عقد بالأمس مع وزير البترول والمالية بشأن إعادة مبادرة تحويل السيارات إلى الاستعانة بالغاز.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، الأربعاء، سنعلن بالتفصيل عن برنامج الحوافز لتشجيع المواطن في هذا الشان، ووجهت الوزراء بأن يتم الإنتهاء منه الأسبوع المقبل/ ، وأتمنى أعلنه بالتفصيل خلال المؤتمر الصحفي الأسبوع المقبل.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: هدف البرنامج هو إعطاء حوافز للمواطن وتشجيعه في تحويل العربية وأن تدعم الدولة جزء من تكلفة تحويل العربيات من الوقود التقليدي إلى الغاز.

تحويل كل السيارات الحكومية التي تصلح للغاز إلى الغاز

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه وجه الحكومة اليوم، بالبدء فورًا في تحويل كل السيارات الحكومية التي تصلح للغاز إلى الغاز المسال لأنه يخدم نفس الفكرة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: الدولة عمدت خلال الفترة الماضية على دعم سبل توطين صناعة السيارات محليا وتحويل مصر إلى مركز دولي لصناعة السيارات .

وأكمل: الدولة لديها إستراتيجية شاملة للعمل على تحويل 275 سيارة من العمل بالبنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي من خلال دعم المواطنين بتحمل جزء من تكلفة التحويل مشيرا إلى أنها ستخفض من التلوث البيئي وتوفير الميزانية المادية للمواطنين.

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