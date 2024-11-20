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ضخ سلع غذائية لـ"القابضة للصناعات" عبر سيارات سلعية ضمن مبادرة بداية بالمنيا

04:47 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

مبادرة بداية بالمنيا

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كتب- محمد سامي:

شاركت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بخمس سيارات سلعية في قافلة مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة" بمحافظة المنيا، في إطار تكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين بجميع المحافظات، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية الوزارة لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين، وضمان وصولها وتوافرها بكل المحافظات والقرى والنجوع على مستوى الجمهورية؛ حيث قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ خمس سيارات متنقلة محملة بكل السلع الغذائية الأساسية، والتي تهم الأسرة المصرية في مراكز العدوة وسمالوط ومدينة المنيا وأبو قرقاص وملوي بمحافظة المنيا.

المنيا مبادرة بداية الشركة القابضة للصناعات الغذائية
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