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كامل الوزير يحذر: سجن وغرامة وفصل ضد أي موظف يثبت تعاطيه للمواد المخدرة

04:47 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة

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كتب- محمد أبو بكر:

عقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية وتوعوية تحت عنوان التوعية القانونية والصحية من مخاطر المواد المخدرة؛ لتوعية العاملين والموظفين بالهيئة بأخطار إدمان المخدرات وتأثيره على صحة الإنسان وطرق المواجهة والعلاج وأخطاره القانونية، وذلك ضمن الخطة القومية لمكافحة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات والتي تتبناها الدولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار جهود بناء الإنسان والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

عقوبة السجن ضد أي موظف يثبت تعاطيه للمواد المخدرة

وأكد الفريق كامل الوزير، أنه سيتم الضرب بيدُ من حديد على كل مخطئ ومتهاون فى حق المواطنين، وأن أي موظف سيثبت تعاطيه للمواد المخدرة من تحليل أول عينة سيتم تعرضة للسجن والفصل والغرامة.

جاء ذلك، بحسب بيان، الأربعاء، في إطار تنفيذ توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بضرورة الاهتمام بتطوير العنصر البشري بالهيئة بإعتباره أحد أهم عوامل نـجاح المنظومة.

تفاصيل ندوة للتوعية القانونية والصحية لمتعاطي المخدرات

وتم عقد ندوة بمعهد تدريب وردان والمعهد العالى لتكنولوجيا النقل بالتنسيق مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حول التوعية القانونية والصحية لمتعاطي المخدرات وشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والخاصة بتحليل المخدرات للعاملين وإجراءات التحليل والضمانات التي نص عليها القانون، وشدد على أن خلو الموظف من التعاطي شرطًا للاستمرار في الوظيفة طبقًا لقانون مكافحة المخدرات.

وبحسب البيان: تم إلقاء الضوء على مخاطر تعاطي المخدرات وإدمانها على الصحة العامة للانسان والحالة النفسية للمتعاطي، وما قد تؤدي به إلى عقوبة السجن نتيجة لعدم إدراك الشخص مما يصدر منه من أفعال بلا وعي وأثارها على المحيطين به، ونظرة المجتمع والمتعاملين معه بالإضافة إلى فصله من العمل.

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