وزير الثقافة: مقتنيات الفنان أحمد زكي سيتم عرضها بمركز ثروت ‏عكاشة.. قريبًا

كتب- محمد شاكر:

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالحفاظ على التراث ‏الفني المصري، مشددًا على أهمية تكريم رموز الفن الذين ساهموا في تشكيل وجدان الأمة ‏والاحتفاء بذكراهم.

وأوضح الوزير أن بعض مقتنيات الفنان الكبير أحمد زكي، التي كانت ‏موجودة بأحد العقارات السكنية، قد تم نقلها بشكل رسمي إلى وزارة الثقافة، كإهداء من ‏الورثة الشرعيين بحضور ممثلهم القانوني.‏‎ ‎

وأشار الوزير إلى أن هذه المقتنيات تم استلامها وتوثيقها بواسطة لجنة متخصصة شُكلت ‏بموجب القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2020، برئاسة الفنان الكبير عمر عبد العزيز، ‏رئيس اتحاد النقابات الفنية، وبحضور ممثل قانوني للورثة، ووفقًا لاقتراح رئيس اللجنة، وتم ‏إيداع تلك المقتنيات في المركز القومي للسينما، لضمان الحفاظ عليها وصيانتها باعتبارها ‏جزءًا من التراث الفني المصري. ‎

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أن هذه المقتنيات ستُعرض ضمن سيناريو العرض الخاص بمركز ثروت ‏عكاشة لتوثيق التراث، والجاري إنشاؤه، ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها، في إطار جهود ‏الوزارة لتكريم رموز الفن والحفاظ على إرثهم الثقافي‎.

وأكد هنو، أن الفنان أحمد زكي، يمثل قيمة فنية استثنائية في تاريخ ‏السينما المصرية والعربية، وأن مقتنياته تعد تراثًا أصيلًا يستحق كل العناية والتقدير، بما ‏يعكس أهمية دوره ومكانته في تشكيل الهوية الثقافية والفنية.‏‎ ‎

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