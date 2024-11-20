عباس شراقي يكشف مخاطر المياه المسربة من سد النهضة

كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة عن مدى تأثير المياه المسربة على النشاط الزلزالي بمنطقة سد النهضة.

وقال شراقي خلال تصريحاته لمصراوي إن المياه المسربة من سد النهضة بين الفوالق والشقوق الأرضية تصل لـ20 مليار متر مكعبK موضحا أنها من المحتمل أن تلعب دورا كبيرا في نشاط حركة الزلازل بالمنطقة وزيادة الهزات الأرضية خاصة أن منطقة الإخدود الإفريقي من أكثر المناطق نشاطا لحركات الزلازل وعرضه للنشاط الزلزالي المدمر.

وتابع شراقي: وحال حدوث زلزال مدمر للسد سيكون هناك كارثة إنسانية غير مسبوقة على دولة السودان باعتبارها أولى دول المصب وربما تحلق أضراره بمصر.

ولفت شراقي إلى أن كمية المياه المخزنة حاليا خلف سد النهضة بعد إنتهاء الملء الأخير وصلت لـ 64 مليار متر مكعب.

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