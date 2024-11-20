لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

عباس شراقي يكشف مخاطر المياه المسربة من سد النهضة

03:34 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

سد النهضة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة عن مدى تأثير المياه المسربة على النشاط الزلزالي بمنطقة سد النهضة.

وقال شراقي خلال تصريحاته لمصراوي إن المياه المسربة من سد النهضة بين الفوالق والشقوق الأرضية تصل لـ20 مليار متر مكعبK موضحا أنها من المحتمل أن تلعب دورا كبيرا في نشاط حركة الزلازل بالمنطقة وزيادة الهزات الأرضية خاصة أن منطقة الإخدود الإفريقي من أكثر المناطق نشاطا لحركات الزلازل وعرضه للنشاط الزلزالي المدمر.

وتابع شراقي: وحال حدوث زلزال مدمر للسد سيكون هناك كارثة إنسانية غير مسبوقة على دولة السودان باعتبارها أولى دول المصب وربما تحلق أضراره بمصر.

ولفت شراقي إلى أن كمية المياه المخزنة حاليا خلف سد النهضة بعد إنتهاء الملء الأخير وصلت لـ 64 مليار متر مكعب.

أقرا أيضًا:

أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025: تبدأ من 30 ألف جنيه

حجز شقق سكن لكل المصريين 5.. حساب الأقساط الربع سنوية للوحدات

أول طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ19 دولة

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. تحذير من أمطار ونشاط للرياح

ائتلاف ملاك العقارات القديمة يقترح زيادة الإيجار إلى 5000 جنيه للوحدات التجارية

سد النهضة مخاطر المياه المسربة عباس شراقي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
صناعة الملابس الجاهزة.. الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة بالسادات

إعلان

إعلان

الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه
مأساة في الروضة.. معلمة تضرب طفلة بوحشية داخل حضانة بالغربية- فيديو وصور
طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ 19 دولة
أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 تبدأ من 30 ألف جنيه تبدأ من 30 ألف جنيه
السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا لرئاسة الجمهورية