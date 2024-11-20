استخراج قرار علاج على نفقة الدولة.. إجراءات وأوراق مطلوبة

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور بيتر وجيه، مدير قطاع الطب العلاجي، عن الإجراءات اللازمة لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة؛ برفع العبء عن المواطنين، خاصة غير القادرين منهم.

وأعلنت وزارة الصحة إصدار 3 ملايين و226 ألفًا و470 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية بلغت 19 مليارًا و289 مليونًا و905 آلاف جنيه، خلال الفترة من أول يناير الماضي حتى نهاية أكتوبر 2024.

وأوضح وجيه أن إجراءات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة تبدأ بتوجه المريض إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة، تمهيدًا لتحرير "تقرير اللجنة الثلاثية".

بعد ذلك، تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة البطاقة الشخصية، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقارير والفحوصات الطبية الحديثة، دون تحميل المريض أي مشقة.

وتأتي الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ويتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول. يُشترط للحصول على العلاج على نفقة الدولة ألا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأكدت وزارة الصحة والسكان الحرص على تطوير وحوكمة الإجراءات الطبية التي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة لهم.

كما أشارت الوزارة إلى إمكانية الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة باستخدام بيانات بطاقة الرقم القومي عبر موقع الوزارة التالي: اضغط هنا

والاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال:هنا

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