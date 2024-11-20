التهاب الشعب الهوائية.. ما أعراض "القاتل الصامت" وطرق العلاج؟

كتب- أحمد جمعة:

يُحيي العالم اليوم، اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن، والذي يوافق الأربعاء الثالث من شهر نوفمبر من كل عام، ويستهدف رفع مستوى الوعي حول هذا المرض الذي يُعد واحدًا من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا عالميًا.

والانسداد الرئوي المزمن أو التهاب الشعب الهوائية المزمن، مرض رئوي شائع يسبب انسداد بالمخاط والتهاب، وتورم في بطانة مجرى الهواء، وتقليل تدفق الهواء ومشاكل في التنفس.

ووفق بيان الصحة العالمية، يلقى أكثر من ثلاثة ملايين شخص مصرعهم بصمت كل سنة بسبب مرض الانسداد الرئوي المزمن، وهو مرض من الأمراض غير السارية يُهمل في كثير من الأحيان على الرغم من أنه يصيب أكثر من 380 مليون شخص في العالم.

ووصفته المنظمة بأنه "قاتل صامت".

أعراض التهاب الشعب الهوائية

غالبًا لا تظهر أعراض داء الانسداد الرئوي المزمن إلا بعد تعرض الرئة لضرر كبير، وعادةً ما تتفاقم بمرور الوقت، خصوصًا إذا استمر التعرض للتدخين.

قد تتضمن مؤشرات وأعراض داء الانسداد الرئوي المزمن ما يلي:

* ضيق النفس، خصوصًا في أثناء الأنشطة البدنية

* الأزيز

* ضيق الصدر

* سعال مزمن قد ينتج عنه مخاط (بلغم) قد يكون شفافًا أو أبيض أو أصفر أو مائلًا إلى الأخضر

* عدوى الجهاز التنفسي المتكررة

* قلة النشاط

* فقدان الوزن غير المتعمَّد (في المراحل اللاحقة)

* تورم في الكاحلين أو القدمين أو الساقين

وبحسب موقع "مايو كلينك" الطبي المتخصص، فمن المرجح أن يُعاني الأشخاص المصابون بداء الانسداد الرئوي المزمن نوبات تسمى نوبات التفاقم، تصبح الأعراض خلالها أسوأ من النمط اليومي المعتاد وتستمر عدة أيام على الأقل.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن أعراض المرض تشمل الكحة المزمنة المصحوبة ببلغم أحيانًا، وصعوبة التنفس والصفير عند التنفس، والإحساس بالتعب.

أسباب الانسداد الرئوي المزمن

بدورها، قالت وزارة الصحة والسكان، إن هناك عددًا من الأسباب للإصابة بالانسداد الرئوي المزمن، من بينها:

* التعرض للأغبرة أو الأبخرة أو المواد الكيميائية في مكان العمل

* التهابات الجهاز التنفسي المتكررة أو الشديدة في مرحلة الطفولة

* حالة وراثية نادرة تسمى نقص مضاد التريبسين ألفا-1

* التدخين المباشر أو التدخين السلبي

* الربو في مرحلة الطفولة

* ضعف النمو في الرحم

* تلوث الهواء الداخلي

أما عن علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن، فهو يهدف لتحسين الأعراض عن طريق تجنب التدخين وتجنب التعرض لتلوث الهواء والحصول على تطعيمات للوقاية من العدوى، بجانب علاجه بالأدوية والأكسجين وإعادة التأهيل الرئوي.

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