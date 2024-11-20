بعد حريق منزل الفنانة نهال عنبر.. أبرز النصائح للتعامل مع حرائق الماس الكهربائي

كتب- محمد صلاح:

قال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن هناك نصائح مهمة يتطلب اتباعها عند حدوث ماس كهربائي تنتج عنه حرائق في المنازل.

يأتي ذلك في إطار الحوادث المتكررة التي تعرض لها بعض الشخصيات المشهورة من لاعبي كرة وفنانين؛ آخرها أمس عندما تعرض منزل الفنانة نهال عنبر، لحريق ناتج عن حدوث ماس كهربائي بتابلوه الكهرباء الخاص بمنزلها؛ حيث تسربت المياه إلى لوحة الكهرباء، مما أدى إلى ماس كهربائي، لينشب الحريق بعدها.

وينشر "مصراوي" أبرز نصائح وإرشادات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عند نشوب حريق نتيجة ماس كهربائي، في ما يلي:

1. فصل التيار الكهربائي عن الجهاز الذي تسبب في نشوب الحريق الكهربائي، من خلال لوحة تحكم المفاتيح "الأوتوماتيك".

2. إخماد النيران البسيطة التي يمكن السيطرة عليها، من خلال إلقاء "بطانية" ثقيلة على مصدر النار.

3. عدم إطفاء الحريق باستخدام الماء؛ للحماية من الصدمة أو الصعق بالكهرباء.

4. ضرورة الخروج من مكان الحريق على الفور في حال عدم القدرة على إخماد الحريق الكهربائي، والاتصال برجال الإطفاء.

5. إغلاق الباب في حال مغادرة المكان؛ لاحتواء النار حتى وصول رجال الإطفاء.

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