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فصل وإغلاق.. أول تحرك رسمي ضد معلمة حضانة الغربية

01:32 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

معلمة تضرب طفلة

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كتب- محمد سامي:

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، ويظهر مشرفة في حضانة بمحافظة الغربية، تقوم بتعنيف وضرب الأطفال أثناء تعليمهم.

وأضاف يونس لمصراوي: أنه تم فصل المشرفة وإغلاق الحضانة لفترة مؤقتة.

وتداول رواد السوشيال ميديا على نطاق واسع، فيديو يظهر مشرفة تقوم بتعنيف الأطفال أثناء تعليمهم، ما أثار استياء الكثير.

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معلمة حضانة الغربية ضرب الأطفال معلمة تضرب طفل
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