أول طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ19 دولة

كتب- نشأت علي:

تقدم عصام دياب، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى مجلس النواب؛ لإغلاق تطبيق "تيك توك" في مصر.

وقال دياب إنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ يطالب فيه بحجب منصة التيك توك عن مصر، وبشكل نهائي وقطعي، وذلك لعدة أسباب.

وكشف عصام دياب في بيان له على صفحته الرسمية، اليوم الأربعاء، عن أسبابه، مؤكدًا أن التيك توك المنصة الأكثر إفسادًا للمجتمع، ولدينا العديد من الحالات التي تم إحالتها إلى القضاء لتطبيق العقوبة القانونية.

وأضاف عصام دياب أن مضمون الفيديوهات التي تنشر على التيك توك، مخالف لجميع الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، ويساعد في نشر قيم هي الأكثر خطورة على مجتمعنا الشرقي وطبيعته الخاصة، لافتًا إلى أنه وحسب آخر الإحصائيات الرسمية، وصل عدد مستخدمي منصة التيك توك إلى 32 مليون مستخدم مصري، وأغلبهم من الشباب والمراهقين.

ونوه عصام دياب بأن التيك توك أسهم في إنشاء العديد من الشائعات والأفكار المشوهة تحت مسمى الترند، وهو أداة خبيثة لسرعة انتشار أي محتوى بسهولة.

وأضاف النائب أن إنشاء منصة التيك توك ساعد على ظهور نوع جديد من ضخ رؤوس الأموال غير معروفة المصدر، وفتح سوق موازية للأموال المشبوهة ليس له أي ضوابط أو قوانين تراقب حركة الأموال بين المستخدمين والممثلين، وهو ما أسهم في ظهور رواج كبير لفئة جديدة اتخذت التيك توك كمصدر أساسي للدخل، موضحًا أنها تعتمد على انحطاط المحتوى لتحقيق أعلى نسب مشاهدة.

وأكد النائب عصام دياب أن 19 دولة مختلفة قد اتخذت قرار حجب منصة التيك توك؛ لمخالفتها القوانين والمعايير الأخلاقية السياسية والمالية والمجتمعية، مشيرًا إلى أنه ساعد على ظهور نوع جديد من الاتجار بالبشر والذي سمي بالوكالات.

واختتم دياب مؤكدًا أن هذه المنصة أحد الأسلحة الممنهجة لتدمير أجيال كاملة من الشباب ومستقبله والقضاء على هوية الأسرة المصرية.