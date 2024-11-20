السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا لرئاسة الجمهورية

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يبدأ السفير محمد الشناوي، اليوم الأربعاء، مهام مسئولياته الجديدة كمتحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية، وذلك خلفًا للسفير أحمد فهمي، الذي تم تعيينه سفيرًا لدى المجر.

يذكر أن السفير محمد الشناوي، حاصل على ماجستير في القانون الدولي من جامعة لندن.

وتولى منصب سفير مصر لدى المجر خلال الفترة 2021-2024.

وعمل وزيرًا مفوضًا ومستشارًا ببعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وكذلك بسفارة مصر في لاهاي.