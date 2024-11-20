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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 20-11-2024

06:08 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

طقس بارد

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كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 20-11-2024، على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الأربعاء 20-11-2024، مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء.

ووفقا للهيئة، فإنه من المتوقع أن تتأثر البلاد اليوم الأربعاء بشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت الهيئة، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، إذ جاءت درجات الحرارة المتوقعة كالآتي:

- القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17.

- الإسكندرية العظمى 23 درجة والصغرى 15.

- مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13.

- سوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13.

- قنا العظمى 27 درجة والصغرى 14.

- أسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15.

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