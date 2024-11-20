نشرة التوك شو| تفاصيل إحباط تهريب مخدر "الكبتاجون".. وتهجين سلالات الماشية لزيادة إنتاج الألبان

كتبت -داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء تناول أمر الشائعات في أحد المؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها عقب اجتماع مجلس الوزراء

قال سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن المجالس المحلية مهمة جدًا للمواطنين حيث يمكن من خلالها ممارسة الديمقراطية وتطبيق حقوق الإنسان، كما أنها مسؤولة عن تقديم الخدمات المهمة للمواطنين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة الداخلية تمكنت من إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من عقار الكبتاجون المخدر إلى إحدى الدول عبر الموانئ المصرية

قالت بسملة رواش، استشارية سياسات المناخ الدولية، إن مؤتمر المناخ "COP29" لم يحرز تقدمًا كبيرًا في قضية التمويل، رغم أهميتها؛ لأن الدول لم تتفق بعد على المبلغ المطلوب أو كيفية توزيع أعباء التمويل، مما يعيق جهود مكافحة تغير المناخ

كد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أهمية فهم الفتاوى الدينية المتعلقة بتصرفات المورثين في أموالهم أثناء حياتهم، لافتًا إلى أنه من الفتاوى المهمة التي يجب أن نتنبه إليها هي حكم تصرف الأب أو الأم في أموالهم أثناء حياتهم، سواء كان ذلك بإعطاء أموال لبناتهم أو أبنائهم أو غيرهم.

أعلن الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أن الوزارة تعمل على طرح منتجات اللحوم والألبان بأسعار مخفضة من خلال منافذها التسويقية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والتي يصل عددها إلى 300 منفذ، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.