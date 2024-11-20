يسبب فقدان الذاكرة.. جمال شعبان: تاثير GHB يختفي من الجسم بعد 12 ساعة

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن التوعية والتنوير الصحي من الأشياء الهامة، التي يكون لها تأثير إيجابي على المواطنين.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان" أن الأيام الماضية انتشر عقار مخدر له تأثير سلبي على الجسم وهو GHB، والذي يطلق عليه عقار الهلوسة.

وأشار إلى أن هذا العقار يتسبب في عمل هدوء للنشاط العصبي للدماغ، ويتسبب في فقدان الذاكرة، وأنه كان يستخدم في البداية بغرف التخدير، ولكن تم منعه بسبب المشكلات التي تنتج عنه.

ولفت إلى أن تأثير هذا العقار يكون شديد إذا تم وضعه على العصائر، أو الشاي، أو الكحول، وأن تأثيره يختفي من الجسم بعد 12 ساعة، وأن هناك أشخاصا يستغلون المواطنين ويقومون ببيع هذا العقار.

وطالب من المواطنين بعدم تناول المشروبات في أي مكان ليس أمن، فهذا العقار من الممكن أن يوضع في أي مشروب وينتج عنه فقد للوعي وشهوة جنسية.

وتابع أن هذا العقار يطلق عليه عقار الاغتصاب، لأنه من الممكن أن يتم وضعه لفتاة وبعد ذلك تتعرض للاغتصاب، ولا تعلم الشخص المتسبب في هذا الأمر، وقد ينتج عن هذا العقار وفاة إذا ارتفعت ضربات القلب.

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