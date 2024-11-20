تجسدها إسرائيلية.. تعليق ناري من عالم مصريات بشأن فيلم نتفليكس حول السيدة مريم العذراء

كتبت -داليا الظنيني:

هاجم الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، إنتاج منصة نتفليكس، فيلم سينمائي حول السيدة مريم العذراء، تقوم خلاله ممثلة إسرائيلية بدور السيدة مريم.

وقال السيسي في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على قناة "الحدث اليوم"، الصهيونية العالمية لها دور في كل ما يحدث، وأخطر ما يحدث هو دعم جماعة الأفروسنتريك، لأنهم يخططون لسرقة التاريخ ثم سرقة الجغرافيا بعد ذلك، كما حدث في فلسطين.

وأضاف السيسي: جماعة الافروسنتريك يدعون أنهم أقاموا الحضارة المصرية القديمة، متسائلاً: "اومال احنا مين؟".

وتابع السيسي: كل ما يحدث مرتبط بجماعة الافروسنتريك والصهيونية العالمية، لأنهم يدعون أن أصحاب البشرة السمراء هم السر في الحضارة وأصولها.

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