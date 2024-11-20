اختلال في كهرباء القلب.. جمال شعبان: إجراء وقائي يمنع وفاة اللاعبين بالأزمات القلبية

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الساعات الماضية رحل اللاعب محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، بأزمة قلبية، وأن هذا تسبب في إعادة سيناريو اللاعب أحمد رفعت الذي سقط في الملعب ورحل خلال الأشهر الماضية.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه: "قلبك مع جمال شعبان" أن الراحل محمد شوقي، تعرض لأزمة قلبية، في الملعب ومات وترك طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات.

وأشار إلى أن البعض يسأل عن أسباب وفاة وإصابة اللاعبين بأزمات قلبية، مؤكدا أن النسبة الخاصة بإصابة اللاعبين بالأزمات القلبية ليست بكبيرة وهي 1 في كل 100 ألف رياضي.

ولفت إلى أن السكتة القلبية لشباب الرياضيين تكون بسبب اختلال في كهرباء القلب، وهذا يكون بسبب أمر وراثي، وأن السبب الثاني يكون بسبب تضخم عضلة القلب.

وأشار إلى أن عضلة القلب تكبر بسبب ممارسة الرياضة، ولذلك نطالب الرياضيين بعمل رسم قلب بشكل مستمر، بأجهزة حديثة.

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