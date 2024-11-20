أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025: تبدأ من 30 ألف جنيه

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن ضوابط الحج السياحي لعام 1446 هـ - 2025 م، والتي تضمنت تفاصيل أسعار جدية الحجز لبرامج الحج المختلفة لتسجيل الحجاج على الموقع الإلكتروني الرسمي.

وجاءت الأسعار كالتالي:

* برامج الحج الاقتصادي: 30,150 جنيهًا.

* برامج الحج فئة الـ5 نجوم: 80,150 جنيهًا.

وفقًا للضوابط المعلنة، يتم رد كامل مبلغ جدية الحجز للمواطنين في حال عدم فوزهم في القرعة، باستثناء مبلغ 150 جنيهًا، والذي خُصص مقابل الخدمات الإلكترونية.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج ضرورة الالتزام بجميع القواعد والإجراءات المحددة في الضوابط، بما يتماشى مع قانون تنظيم الشركات السياحية والقانون الخاص بتنظيم الحج. وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركات السياحية المخالفة التي لا تلتزم بالضوابط المقررة.

كما حذرت الوزارة المواطنين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية التي تروج لإعلانات تنظيم برامج الحج، مؤكدة أهمية الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة. وشددت على ضرورة تواصل المواطنين مع الوزارة للتحقق من مصداقية الشركات والبرامج المقدمة قبل إتمام أي تعاقد.

وكان "مصراوي"، كشف في وقت سابق، عن أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025.

قبل صدور الضوابط.. أسعار برامج الحج السياحي 2025 وجدية الحجز "اقتصادي و5 نجوم"

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