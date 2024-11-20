شروط التقدم لأداء الحج 2025.. سفر السيدات دون محرم بهذا العمر

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة السياحة والآثار، عن شروط التقدم لأداء فريضة الحج 1446 هـ - 2025.

واعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ - 2025، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

شروط التقدم لأداء الحج 2025

- ألا يقل عمره عن ٢٥ عام ميلادية " سيدات - رجال " بالنسبة لمقدم الطلب بمفرده ويعتمد في تحديد شرط السن بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩ الموافق ٢٠ شعبان ١٤٤٦هـ.

- بالنسبة لعمر المرافق لمقدم الطلب يبدأ من سن ١٢ عاما فأكثر ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويُشترط تقديم مستند صلة القرابة.

- ألا تقل صلاحية جواز السفر عن عام من تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩ م .

- أن يرفق بالجواز صورة من شهادة التحصين QRCODE الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا وشهادة الإنفلونزا الموسمية المحدثة لموسم ٢٠٢٥/٢٠٢٤م للذين تزيد أعمارهم عن ٦٥ عام مواليد ١٩٦٠/٢/١٨ وما قبلها، وأي تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي.

- بطاقة رقم قومي سارية.

- السماح بسفر السيدات لأداء فريضة الحج اعتبارًا من 25 عامًا في تاريخ ٢٠٢٥/۲/۱۹ دون التقيد بشرط المحرم.

- تلتزم الشركات السياحية بالتنبيه على الحجاج الفائزين بعدم استخراج جواز سفر آخر عقب استخراج التأشيرة إلا بعد مراجعة الوزارة نظراً لإرتباط التأشيرة بجواز السفر.

- تلتزم الشركات السياحية بإضافة رقم الهاتف الخاص بالمواطنين الراغبين في خوض القرعة الإلكترونية وذلك أثناء فترة تقديم طلبات المتقدمين للحج السياحي علي موقع البوابة المصرية الموحدة للحج ، وكذا إدراج الرقم السعودي للمشرف المرافق للحجاج أثناء التنفيذ الفعلي لبرامج الحج علي موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية.

- تلتزم الشركات السياحية بالتأكد من المتقدم للحج السياحي بأنه لم يسبق له التقدم لأى من الجهات الأخرى المنظمة للحج هذا العام.

- لا يجوز لشركة السياحة تغيير أو تعديل مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة لكافة المستويات.

- تلتزم شركة السياحة المتعاقدة مع نقابة أو هيئة أو شركة أو أي كيان اعتباري لتسجيل منسوبيها بقرعة الحج السياحي، اعتماد العقد المبرم بين الشركة والجهة من الوزارة، وحال مخالفة ذلك يتم مجازاة الشركة قانوناً، علي أن تلتزم بأن يكون السعر المتعاقد عليه مع الجهة نفس سعر برنامج الحج لنفس المستوى لباقي حجاج رأس التضامن.

- يقتصر إدراج البيانات الخاصة بالحجاج وإصدار التأشيرات على المنصة الخاصة بوزارة الحج والعمرة السعودية (نسك)

- تلتزم الشركات السياحية بإنهاء إجراءات حجاجها على البوابة المصرية الموحدة للحج والموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة.

وكان "مصراوي"، كشف في وقت سابق، عن أقل سن لسفر السيدات بدون محرم للحج 2025.

الحج 2025.. ما هو أقل سن لسفر السيدات دون محرم؟

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