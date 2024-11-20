مناقشة "لا تسحب المقعد للضيوف" في مكتبة المعادي.. السبت

كتب - محمد شاكر:

تنظم مكتبة المعادي العامة في الواحدة ظهر يوم السبت القادم 23 نوفمبر، ندوة لمناقشة كتاب "لا تسحب المقعد للضيوف" للكاتب جوزيف مقار المتخصص في الإدارة والقيادة وسلوك الأعمال الاحترافي.

وتتناول الندوة التي يديرها الفنان والكاتب الصحفي هاني شمس، نائب رئيس تحرير أخبار اليوم، موضوعات هامة عن أسس الإتيكيت في عالم الأعمال.

يتناول كتاب "لا تسحب المقعد للضيوف" كيفية التعامل مع المواقف المحرجة.

يحتوي الكتاب على 14 فصلاً يتحدث فيها الكاتب عن سلوك الأعمال، بدءًا من التواصل في محيط العمل وتقديم الأشخاص وحديث المجاملات، وطرق تقديم بطاقة العمل، واستخدام الملابس في المناسبات المختلفة، والتعامل مع الثقافات المتنوعة. كما يتناول الكاتب في فصل متخصص استخدام البريد الإلكتروني في عالم الأعمال، ويقدم لأول مرة في فصل منفصل ومتخصص كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إطار البيزنس. كذلك أشار الكتاب إلى عالم الاجتماعات الافتراضية.

يُذكر أن إعداد الكتاب استغرق ما يقرب من 5 سنوات من التحضير والكتابة، وهو من مطبوعات دار غراب للنشر والتوزيع. ينفرد الكتاب عن مثيله من الكتب، سواء المصرية أو المترجمة، بالإشارة إلى المواقف المحرجة وكيفية التعامل معها والخروج منها. وهو متاح في المكتبات وعلى متاجر الكتب الإلكترونية المختلفة.

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