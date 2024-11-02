"خطة النواب": إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد تفوق الممر الملاحي

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الأزمات التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة، لاسيما خلال فترة جائحة كورونا والفترة الانتقالية بعدها قد تركت آثارًا سلبية كبيرة على الاقتصاد، موضحًا أن هذه الأزمات أدت إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية وتقلبات في أسعار الصرف، مما أثر سلبًا على احتياطيات النقد الأجنبي.

وشدد الفقي، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، على أهمية الحذر من الاعتماد الكلي على الأموال الساخنة، مؤكداً أنها قد تجلب فوائد مؤقتة ولكنها تحمل مخاطر كبيرة في حالة هروبها السريع. وأشار إلى ضرورة وضع آليات وقائية لحماية الاقتصاد من تقلبات هذه الأموال، مثل تحديد سعر صرف محدد لها.

وأكد الفقي على أهمية دور خدمات التعهيد في دعم الاقتصاد المصري وتوفير مصادر جديدة للنقد الأجنبي، موضحًا أن هذه الخدمات، مثل تلك المقدمة في منطقة قناة السويس، تعد مصدراً واعداً للإيرادات وتساهم في تنويع مصادر الدخل القومي.

وتوقع الفقي أن تحقق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إيرادات تفوق تلك التي تحققها القناة نفسها، مما يؤكد أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري.

وأكد الفقي على أهمية الاتفاق الذي أبرمته مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، مشيراً إلى أنه كان خطوة ضرورية لإنقاذ الاقتصاد المصري من الأزمة التي كان يمر بها.