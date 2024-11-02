التنمية المحلية: رؤساء دول ووزراء أكدوا حضورهم المنتدى الحضري العالمي

كتب- محمد نصار:

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة المحلية المحلية، اليوم السبت، اللمسات النهائية للاستعدادات الجارية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية لاستضافة المنتدى الحضري العالمي، خلال الفترة من 4 : 8 نوفمبر، وذلك بحضور السفير عاطف سالم المنسق العام للمنتدى وعدد من قيادات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وزارتي الخارجية والتنمية المحلية.

وتجولت وزيرة التنمية المحلية ومرافقوها، بالمعرض المصاحب للمنتدى الحضري والذي تشارك به 52 دولة، و115 عارضًا من المنظمات الدولية والمحلية، وكذا الجناح المصري الذي يضم الجهات والوزارات المصرية، وتفقد مختلف القاعات والأجنحة الخاصة باستضافة مختلف الفعاليات والجلسات المصاحبة للمنتدى الحضري العالمي، وكذا تفقد مقر الجناح الوطني لجمهورية مصر العربية.

كما اطمأنّت الدكتورة منال عوض، من الشركة المنظمة للمنتدى بانتهاء كافة التجهيزات الفنية واللوجستية الخاصة بالقاعات التي سوف تستضيف الفعاليات والملتقيات الجماعية، والجلسات والموائد المستديرة.

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، كافة الترتيبات التي اتخذتها المحافظة فيما يخص تهجير ساحتي انتظار بجوار مركز المنارة لسيارات الضيوف وكذا التجهيزات الخاصة لخروج العاصمة بصورة تليق باستضافة القاهرة للحدث العالمي، وكذا تجهيز الأتوبيسات الخاصة بنقل الضيوف المشاركين في المنتدى.

وأشارت إلى وجود تعاون وتنسيق علي مدار الساعة بين جميع الجهات والوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية لخروج المنتدى الحضري العالمي بصورة مشرفة تليق بصورة مصر علي المستوى الإقليمي والدولي، وإظهار الوجه الحضاري للدولة المصرية، وتحقيق أعلى استفادة من هذا الحدث العالمي.

وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أن الدولة المصرية حريصة على التنظيم والإخراج الجيد للمنتدى الحضرى العالمى، والذي يُعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي والذي استضافته مصر في مدينة شرم الشيخ ولاقى إشادة إقليمية وعالمية.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 30 ألف شخص من 180 دولة قاموا بالتسجيل للحضور والمشاركة في المنتدى، مشيرة إلى أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء المعنيين بالترتيبات الخاصة بالمنتدى وعلى رأسها وزارتي الإسكان والخارجية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه تأكد حضور عدد من رؤساء الدول والمسؤولين الدوليين وحوالي 103 وزراء، و36 نواب وزراء، و300 محافظ، كما يوجد نحو 115 عارضًا في المعرض الذي يُقام خلال المنتدى الحضري العالمي، بالإضافة إلى حوالي 900 متطوع يشاركون في تنظيم المنتدى.