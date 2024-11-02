المركزي للإحصاء: مصر تضيف مليون نسمة جديدة في 8 أشهر

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور حسين عبدالعزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أن مصر تشهد زيادة سكانية سريعة، حيث أضافت مليون نسمة جديدة خلال فترة زمنية قياسية بلغت 8 أشهر فقط.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، أشار إلى أن هذا الرقم يعتبر مرتفعاً مقارنة بالفترات السابقة، حيث كانت مصر تضيف مليون نسمة في فترة زمنية أقصر.

ولفت عبدالعزيز إلى أن معدل الوفيات في مصر شهد انخفاضاً ملحوظاً، وهو ما ساهم في زيادة معدل النمو السكاني.

وأوضح مستشار رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أن محافظات الصعيد هي الأكثر تسجيلاً لمعدلات مواليد مرتفعة، بينما سجلت بعض المحافظات الأخرى مثل بورسعيد ودمياط معدلات مواليد أقل.