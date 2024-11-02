خالد عباس: العاصمة الإدارية ستماثل مساحة محافظتي القاهرة والجيزة بعد 30 عامًا

كتب- حسن مرسي:

كشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن خطط طموحة لتوسعة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المتوقع أن تصل مساحتها إلى 200 ألف فدان خلال الثلاثين عامًا القادمة، وبذلك ستصبح العاصمة الجديدة بحجم محافظتي القاهرة والجيزة مجتمعتين.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أضاف عباس، أن هذه التوسعة الضخمة تستلزم وجود منطقة صناعية كبيرة لدعم النمو الاقتصادي، وقد تم بالفعل اختيار موقع مناسب لهذه المنطقة بالقرب من طريق السخنة وعلى مسافة 45 كيلومتراً من الميناء.

وأشار إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين بهذه المنطقة الصناعية، حيث تم التوقيع مع إحدى أكبر المجموعات التركية لإنشاء منطقة صناعية تركية بمساحة 300 فدان، كما وقعت شركة موانئ دبي اتفاقية لإقامة منطقة حرة على مساحة 500 فدان مخصصة للتصنيع والتصدير.

وأكد عباس أن الطلب على الأراضي الصناعية في العاصمة الإدارية الجديدة يفوق التوقعات، مما يشير إلى الثقة الكبيرة التي يحظى بها هذا المشروع الضخم.