أحمد موسى عن عبور سفينة من قناة السويس: "في ناس بتروج الشائعات"

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر دولة ملتزمة باتفاقياتها ومعاهداتها وكل رؤساء مصر التزموا بالمعاهدات الدولية بشأن العبور من قناة السويس.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد"، أن كل يوم أعداء الوطن يروجون الشائعات عن مصر، موضحًا أن الشائعات تبدأ من داخل الكيان الصهيوني، قائلا: "قناة السويس أهم ممر ملاحي عالمي آمن وهي قناة مصرية ومهمة لحركة التجارة العالمية".

وأوضح أن الحالة الوحيدة التي لا يتم السماح فيها بمرور السفن هي أن تكون في حالة حرب مع الدولة صاحبة السفينة وهنا تبلغ الأمم المتحدة.

وأكد أنه في حالة عدم السماح لبعض السفن بالمرور تتحول قناة السويس من ممر ملاحي أنت مسئول عنه إلى تدويل قناة السويس، بسبب التمييز بين السفن العابرة لقناة السويس.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن البعض يروج معلومات غير صحيحة بشأن العبور من قناة السويس ويريدون تدويل القناة وإثارة البلبلة.