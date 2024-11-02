نقيب الجزارين يكشف حقيقة تأثير استيراد البيض على أسعار اللحوم

كتب- حسن مرسي:

أكد عادل أبو تيج، نقيب الجزارين، استقرار أسعار اللحوم خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الأسعار لم تشهد تغييرات ملحوظة منذ حوالي شهرين، حيث يتراوح سعر الكيلو الواحد من اللحوم بين 380 و390 جنيهاً.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " ساعة حوار"، نفى أبو تيج، أي تأثير لاستيراد البيض على أسعار اللحوم، مُوضحاً أن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول انخفاض أسعار اللحوم نتيجة لاستيراد البيض ليس له أساس من الصحة.

وأكد "أبو تيج"، أن سعر اللحوم مرتبط بعوامل أخرى مثل العرض والطلب، وليس مرتبطاً بشكل مباشر بأسعار المنتجات الأخرى.

وأرجع نقيب الجزارين استقرار أسعار اللحوم إلى ضعف الطلب على اللحوم في الفترة الحالية، رغم وجود كميات كافية منها في الأسواق.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار، والتي تؤثر بشكل كبير على تكاليف الإنتاج والنقل، لن يؤدي إلى زيادة في أسعار اللحوم في الوقت الحالي.

وأكد أبو تيج أن توقعاته تشير إلى استمرار استقرار أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، وأن لا يوجد أي مؤشرات على حدوث زيادات كبيرة في الأسعار.