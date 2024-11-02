جنبلاط للقاهرة الإخبارية: تم التوافق على التنسيق مع الدولة وتعزير التلاحم الوطني

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، أنه تم التوافق على التنسيق مع الدولة وتعزيز التلاحم الوطني.

وأضاف "جنبلاط"، للقاهرة الإخبارية، أنه لم يتم استثناء أحدًا من الاجتماعات بل الكل شارك من أجل تأمين الحماية لأهلنا من الجنوب، وشكلنا منذ شهر لجان حماية وإدارة أزمة فإن هناك دولة في لبنان وكفانا عبث".

وتابع: "عندما يتم انتخاب رئيس ستكتمل اجتماعاتنا لخلق الحلول لمواجهة تلك الأزمة"، مشيرًا إلى أن هناك أشخاصًا وأبواقًا إعلامية تدعو للانقسام الداخلي لكن نحن متحدون ولن نسمح بذلك.