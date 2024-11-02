"القومي للمرأة" يختتم ورشة العمل "نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"

كتبت- نور العمروسي:

اختتم المجلس القومي للمرأة، فعاليات ورشة العمل بعنوان "نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف" التي ينظمها المجلس القومي للمرأة في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وشهدت الورشة، حضور ممثلي من النيابة العامة ووزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة ومصلحة الطب الشرعي.

واستعرض الدكتور نبيل القط استشاري الطب النفسي أسباب تجعل السيدات أكثر عرضة للعنف والتحديات النفسية التي تعاني منها السيدات، كما أكد على أهمية التعرف على كيفية التعامل مع السيدات المعنفات وكيفية خلق مساحة آمنة لهن للتعبير عن انفسهن وأهمية الخصوصية والاحترام، كما أشار إلى أساليب الدعم النفسي التي يمكن تقديمها.

وأكد "القط"، على أهمية إحالة ضحايا العنف لخدمات الدعم المتخصصة والتعرف على الحساسية الثقافية والتعامل مع الصدمات بالاضافة إلى كيفية التواصل مع الأطفال الذين شاهدوا أو تعرضوا للعنف.

واستعرضت الدكتورة أماني مصطفى المشرف على المكتب الفني بالإدارة المركزية للدعم الفني بوزارة الصحة والسكان جهود وزارة الصحة في مواجهة العنف ضد المرأة التي تشمل وحدات المرأة الآمنة داخل المستشفيات الجامعية ومنشآت الرعاية الصحية الأولية وعيادات واحة للصحة النفسية بالإضافة إلى مشاركة وزارة الصحة والسكان في البرنامج الدولي لحزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف.

كما أشارت إلى دليل الرعاية الصحية للسيدات مستعرضة التحديات التي تواجه وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والحلول الممكنة للتغلب عليها.

واستعرض عمرو يسري محامي بوحدة الدعم القانوني الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة مسارات الإحالة للبلاغات الواردة على خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ ودور المجلس القومي للأمومة والطفولة بالوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف باعتباره شريك وممثل بالوحدة وفقًا لقرار رئيس الوزارء.