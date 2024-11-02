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أسعار برامج العمرة خلال نوفمبر الجاري "اقتصادية وخمس نجوم"

02:44 م السبت 02 نوفمبر 2024

رحلات العمرة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، عن أسعار العمرة خلال شهر نوفمبر 2024؛ "الاقتصادية، والخمس نجوم".

وأضاف وحيد، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن أسعار عمرة نوفمبر 2024 الاقتصادية تتراوح بين 28 و35 ألف جنيه.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة أن أسعار برامج العمرة الخمس نجوم، خلال شهر نوفمبر، تبدأ من 48 ألف جنيه، وتختلف وَفق البرنامج.

ونوه وحيد بأنه من المتوقع أن يكون إقبال المواطنين خلال شهر نوفمبر الحالي أقل من الشهر السابق الذي شهد إقبالًا كبيرًا على برامج العمرة المختلفة.

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