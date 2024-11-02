غرامات تصل لـ 2 مليون جنيه.. توضيح مهم من حماية المستهلك بشأن الجمعة البيضاء

كتب- محمد أبو بكر:

أكد جهاز حماية المستهلك، أهمية تنظيم المعاملات التجارية، خصوصًا الإلكترونية، وذلك بالتزامن مع بدء موسم تخفيضات الجمعة البيضاء في شهر نوفمبر، انطلاقًا من دوره الرقابي والتوعوي.

وشدد جهاز حماية المستهلك، على متابعة جميع الأنشطة التجارية التي يتم رصدها والشكاوى التي ترد من المستهلكين في هذا الشأن، مناشدًا المواطنين عدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية والمضللة، وضرورة تجنب التعامل مع المنصات الإلكترونية غير المعتمدة أو الصفحات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، داعيًا التجار والموردين إلى الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وأشار إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى ضرورة تعامل المستهلكين مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق القانون والمنصات الإلكترونية المعتمدة داخل مصر، موجهًا عدة نصائح للمستهلكين عند الشراء عبر الإنترنت، لتفادي عمليات النصب والاحتيال، ومنها:

- التأكد من وجود رقم إخطار جهاز حماية المستهلك في المسابقات وفقًا لقانون 181 لسنة 2018.

- توافر بيانات التاجر، بما يشمل الاسم، العنوان، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني.

- التأكد من وجود تفاصيل المنتج، بما فيها مصدره وخصائصه، وأي مخاطر قد تنتج عن استخدامه.

- مراجعة ثمن المنتج وكل المبالغ التي قد تضاف إليه، مثل الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن.

- التأكد من وجود تاريخ ومكان التسليم.

- التحقق من أحكام استرجاع المنتج، خاصةً المدة التي يحق خلالها للمستهلك استرجاع المنتج.

- الشراء عبر موقع آمن يحافظ على البيانات وأرقام البطاقات الائتمانية المستخدمة.

- ضرورة الاحتفاظ بنسخة من أمر الشراء وطباعته للاحتفاظ بها.

وأضاف "السجيني"، أن جهاز حماية المستهلك يمتلك "إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي"، والتي تقوم بمراقبة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وتتلقى شكاوى المواطنين للتحقيق فيها.

وطالب رئيس الجهاز، التجار والموردين، بضرورة الالتزام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية شاملة تفاصيل المنتج وخصائصه، وتوفير تخفيضات حقيقية، والالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع، وعدم الإعلان عن المسابقات إلا بعد إخطار الجهاز قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.

وأكد "السجيني"، أنه في حالة وجود مخالفات أو إعلانات مضللة، سيتم تطبيق أحكام القانون وإحالة المخالفين للنيابة العامة، حيث تصل الغرامات إلى مليوني جنيه، مشيرًا إلى أنه خلال شهر نوفمبر، وبالتزامن مع موسم الجمعة البيضاء، سيتم إطلاق حملات توعوية لتثقيف المستهلكين بحقوقهم وتعريفهم بطرق التواصل مع الجهاز لتقديم الشكاوى.

يذكر أن جهاز حماية المستهلك أتاح عدة وسائل لتلقي الشكاوى والبلاغات بشأن أي مخالفات، ومنها:

- الاتصال بالخط الساخن (19588) من خلال الخط الأرضي.

- إرسال الشكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك على جوجل بلاي أو أبل ستور.

- تقديم الشكوى عبر الرابط: http://shakwa.cpa-mobile.com/.

- إرسال الشكوى إلكترونياً عبر الموقع الرسمي: https://cpa.gov.eg/ar-eg/.

- إرسال الشكوى عبر الصفحة الرسمية للجهاز على "فيسبوك" تحت اسم "جهاز حماية المستهلك المصري".

- التوجه إلى مقر الجهاز الرئيسي في 96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية، أو من خلال الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.