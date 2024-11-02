وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يعقدان اجتماعًا لمخطط تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات

كتب- محمد عبدالناصر:



عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعًا في المنطقة المحيطة بالأهرامات لمناقشة مخطط تطوير هذه المنطقة المهمة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس الوزراء.

وكد وزير الإسكان، أهمية تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات، مشيرًا إلى ضرورة زيادة عدد الوحدات والغرف الفندقية لتناسب القيمة التاريخية والأثرية للمكان.

وأوضح أن رؤية الدولة تهدف إلى تنفيذ تطوير شامل لا يقتصر على المتحف المصري الكبير بل يمتد ليشمل المحيط الخاص به، نظرًا لأن المنطقة تمثل واحدة من الوجهات السياحية العالمية المهمة، فالهدف هو جذب المزيد من الاستثمارات السياحية إلى المنطقة.

من جانبه، أشار محافظ الجيزة إلى أن الهدف من تطوير المنطقة هو رفع قيمتها وتعظيم الاستفادة منها، مع توفير سبل الراحة اللازمة للزوار.

وأكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنطقة الأثرية نظرًا لأهميتها كأحد أبرز المقاصد السياحية والثقافية على مستوى العالم.

وأوضح أن الجهود تشمل تحسين الصورة الذهنية للزوار بدءًا من دخول منطقة الأهرامات وحتى انتهاء الزيارة.

حضر الاجتماع الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي للمياه والصرف، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد المشرف على مكتب الوزير، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، والمهندس محمد نور، السكرتير العام المساعد.







