تخفيضات حتى 25%.. الزراعة تُطلق أكثر من 150 سيارة لبيع السلع في 6 محافظات

كتب- محمد نصار:



واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال قطاعاتها الإنتاجية المختلفة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للزراعات المحمية، وقطاع الانتاج، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمجالس الزراعية، إطلاق منافذها المتحركة، المحملة بالسلع الغذائية والمنتجات، إلى المحافظات المختلفة.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار المبادرة الرئاسية بداية، ومحاربة الغلاء، وخفض الأسعار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



وشهد هذا الأسبوع إطلاق أكثر من 150 سيارة بالتتابع في 6 محافظات: البحيرة، الفيوم، الإسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ، والمنوفية، فضلًا عن عدد من الميادين بمحافظات القاهرة الكبرى، إلى جانب المنافذ المتحركة بالعاصمة الإدارية الجديدة لدعم العاملين بها.



وشملت منافذ وزارة الزراعة المتحركة، منتجات اللحوم الطازجة، والدواجن، ومنتجات الألبان، ومنتجات التصنيع الغذائي، والخضر والفاكهة، والبقوليات، ومواد البقالة، إضافة إلى بيض المائدة، والذي تم طرح كميات كبيرة منه، وذلك بأسعار مخفضة، تقل عن مثيلاتها بالأسواق نسب تصل إلى 25%.



وفي سياق متصل، وجه وزير الزراعة، بالتوسع في إطلاق المنافذ المتحركة لتشمل كل محافظات الجمهورية، فضلًا عن المنافذ الثابتة، في إطار دعم توفير السلع للمواطنين والمساهمة في خفض الأسعار ومضاعفة إنتاج المشروعات الإنتاجية التابعة للوزارة، وطرح منتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.

