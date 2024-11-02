وزيرة البيئة للرئيس التنفيذي لـ"GIF": مصر تفي بالتزاماتها البيئية رغم العبء الاقتصادي

كتب- أحمد السعداوي:



التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم السبت، كارلوس مانويل رودريغز، الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالميةGIF ، على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 بكولومبيا، لمناقشة آليات تعزيز حشد التمويل للتنوع البيولوجي ودور مرفق البيئة العالمية كآلية تمويلية أساسية لاتفاقيات ريو الثلاث، في ظل عملية الإصلاحات الداخلية به.

وأكدت وزيرة البيئة أن بناء النظام التمويلي العالمي يحتاج إلى تغيير؛ خصوصًا في ما يتعلق بدعم الدول النامية والتنمية، فدولة مثل كوستاريكا تحصل على قدر قليل من التمويل رغم ثرائها بالتنوع البيولوجي وفرصها الواعدة في النمو الاقتصادي والاجتماعي، ومصر أيضًا تفي بالتزاماتها البيئية الدولية، رغم ما يشكله هذا من عبء على نظامها الاقتصادي.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه خلال لقائها المجموعة الإفريقية؛ تم تأكيد دور مرفق البيئة العالمية كآلية تمويلية تدير الموارد المالية المقدمة من الدول المتقدمة بنظام موثوق به؛ حيث يعمل على مختلف الاتفاقيات البيئية كاتفاقيات ريو الثلاث والمياه والكيماويات، رغم أن هناك آليات تمويلية مخصصة لاتفاقيات بعينها.

وأعربت فؤاد عن توقعها بالخروج بقرار من مؤتمر التنوع البيولوجي COP16 بتقييم مرفق البيئة العالمية كآلية تمويلية خلال العامين القادمَين .

وناقشت وزيرة البيئة إمكانيةَ دعم دور مرفق البيئة العالمية في صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي كآلية تمويلية لتوفير التمويل للدول النامية؛ لتنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، خصوصًا أن مصر عضو في مجلس إدارة الصندوق.

وأكد الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية أن المرفق يمر حاليًّا بمرحلة مراجعة بطرق متعددة، وإصلاحات وتقييم في مختلف الجوانب، سواء الحدود التمويلية أو قدرات الوكالات التنفيذية والمؤسسات المعتمدة، وأيضاً الإطار الحاكم للمرفق ونموذج التنوع البيولوجي الجديد، مشيرًا إلى أن الدول طلبت في مؤتمر التنوع البيولوجي السابق بمونتريال COP15 تقييم المرفق، وتم تقديم نتيجة هذا التقييم الأسبوع الماضي؛ حيث أظهر اتفاق أكثر الدول على قيام المرفق بمهمته بشكل جيد.

وأشار الرئيس التنفيذي لمرفق البيئة العالمية إلى أهمية آليات الإبلاغ في تحقيق الشفافية، ومنها آلية الإبلاغ حول تمويل التنوع البيولوجي، موضحًا أهمية أن تكون هناك طريقة واضحة وموثوقة للدول للإبلاغ عن التمويل، ومنها تقرير تمويل التنوع البيولوجي Biofin والذي صدرت النسخة الجديدة منه ٢٠٢٤ وكانت مصر في صدارة الدول المعدة له.

وأعرب كارلوس مانويل رودريغز عن تطلعه للخروج بقرار لتخصيص نسبة من مصادر التمويل لمرفق البيئة العالمية، موضحًا أنه تم تخصيص ٢.٤ مليار دولار للتنوع البيولوجي بالمرفق منذ مؤتمر مونتريال في ٢٠٢٢ .















