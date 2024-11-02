غدا.. مؤتمر صحفي مهم لرئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولي

كتب- محمد نصار:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا ظهر الغد وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يحضر المؤتمر، كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة في وقت سابق، بضرورة مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي إذا كان الأمر سيشكل ضغطًا على المواطنين لا يمكن تحمله.