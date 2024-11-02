منال عوض: تنفيذ 5 دورات تدريبية لرفع كفاءة 166 من العاملين بالمحليات

كتب- محمد نصار:



أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تفاصيل الدورات التدريبية التي يشملها الأسبوع الرابع عشر من خطة التدريب للمحليات للعام 2024/2025.



وسيشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بدءًا من غدٍ الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024، تنفيذ خمس دورات تدريبية، منها ثلاث دورات جديدة تنفذ للمرة الأولى.

تفاصيل الدورات الجديدة

دورة "الحفاظ على النسق الحضاري والهوية البصرية في مشروعات تطوير عواصم المدن": يستفيد منها 28 من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

دورة "زراعة أسطح مقار الإدارة المحلية ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة": تهدف هذه الدورة إلى تعريف 28 من المديرين والعاملين بإدارة الحدائق والتشجير بمفهوم زراعة الأسطح وأنظمتها المختلفة، بالتعاون مع مركز البحوث بوزارة الزراعة.

دورة "دور السياسات البيئية الدولية في تشجيع مشروعات التنمية المحلية في مصر": يشارك فيها 28 من المديرين والعاملين بإدارات البيئة، حيث ستتناول مفهوم السياسات البيئية الدولية ورؤية مصر 2030.

دورات أخرى

بالإضافة إلى الدورات الجديدة، سيُنفذ أيضًا:

دورة "الخدمات المالية وتحليل نتائج أعمال المشروعات الاستثمارية": والتي تركز على تعزيز جهود الدولة لجذب الاستثمارات وزيادة نسبة الاستثمار الأجنبي، بمشاركة 28 متدربًا من مختلف الإدارات المعنية.

الأسبوع الثالث لدورة "إعداد المدربين TOT الأساسية": حيث يستفيد 54 متدربًا من جميع المحافظات من مواضيع تتعلق بتقييم التدريب ودور المدرب.

وتسعى هذه الدورات إلى رفع كفاءة العاملين بالمحليات وتعزيز قدراتهم في مجالات متعددة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات في الاقتصاد المحلي.

