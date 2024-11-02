وزير الكهرباء لـ "مصراوي": تراجع متوسط زمن تركيب العداد الكودي من 28 إلى 12 يومًا

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذي تم في البنية الأساسية على مستوى كل القطاعات والكهرباء بصفة خاصة.

وأضاف عصمت أنه تم اتخاذ كل الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية؛ والتي تضر بمصالح المشتركين، مشيرًا إلى تراجع متوسط زمن تركيب العداد الكودي من 28 إلى 12 يومًا.

وأوضح وزير الكهرباء، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، مواصلة عمل فرق الضبطية القضائية، موجهًا شركات توزيع الكهرباء بإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية، ونسب الفقد الفني والناتج عن سرقات التيار الكهربائي، والذي يكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها، تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتؤثر على جودة الخدمة.

وشدد عصمت على مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين دون استثناءات؛ لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية، دون قيود ودون اشتراطات مسبقة؛ لتحقيق المستهدف ومجريات تركيب العدادات الكودية التي بلغت 336 ألف عداد منذ صدور القرار، ومدى الاستجابة من قِبل المواطنين؛ حيث ارتفعت أعداد طلبات العدادات الكودية على المنصة بنسبة 37%.