برلماني: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد

كتب- نشأت علي:

أكد أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن رفع وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر إلى "B" بنظرة مستقبلية مستقرة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة، كما يشير إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأوضح "محسب" في بيان اليوم، أن هذا التصنيف يؤكد على الجدارة الائتمانية لمصر وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في موعدها، مما يعزز فرص مصر في الحصول على قروض من المؤسسات الدولية بشروط ميسرة.

وأشار "محسب" إلى أن حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تتمتع بها مصر أسهمت في تحسين التصنيف، إذ أن هذه الظروف تعزز مناخ الاستثمار وتزيد من ثقة المستثمرين.

كما أشاد بالتأثير الإيجابي للصفقات الاستثمارية الأخيرة، لا سيما مشروع رأس الحكمة، الذي يعد من أكبر استثمارات مصر في تاريخها.

وأوضح أن التقرير الذي أصدرته "فيتش" يسلط الضوء على التحسن في سياسة سعر الصرف والشروط النقدية الصارمة، مما ساهم في تحقيق استدامة مالية خارجية قوية.

واعتبر "محسب" أن هذا التصنيف يعكس قدرة مصر على سداد ديونها دون الحاجة إلى إعادة هيكلة أو تأجيل، مما يعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.

وأكد أن التقرير سينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ويعزز من قيمة العملة المحلية ويرفع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، مما يدعم استقرار الاقتصاد ويؤكد على قوة مصر الاقتصادية.