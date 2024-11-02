طرق سداد فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر أكتوبر 2024

كتب- محمد صلاح:

مع بداية كل شهر، يبحث عملاء شركات توزيع الكهرباء عن طرق سداد فواتير الكهرباء الخاصة بهم، وقد أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر منشور على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن الوسائل المتاحة لعملاء شركات توزيع الكهرباء لسداد فاتورة استهلاك شهر أكتوبر 2024، خاصة للمشتركين الذين لا يستطيعون الدفع لمحصلي شركات التوزيع أو الذين يفضلون السداد الإلكتروني.

طرق سداد فاتورة الكهرباء عن شهر أكتوبر 2024:

- السداد الإلكتروني عبر الموقع الرسمي

يمكن للمشتركين السداد باستخدام كود السداد الإلكتروني الموجود على إيصال فاتورة الكهرباء عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة للكهرباء في مصر (www.eehc.gov.eg)، حيث يتيح الموقع خدمات الاستعلام والدفع لجميع شركات التوزيع.

- نقاط التحصيل: تتوفر العديد من نقاط التحصيل لسداد الفواتير، مثل:

1- مكاتب البريد

2- مراكز مصاري، Bee، أمان، وقتي، تمام، سداد، ممكن، ضامن، والبنك الزراعي المصري

3- شبكة فوري، حيث توفر أكثر من 120 ألف نقطة تحصيل في جميع المحافظات.

4- تطبيقات الهاتف المحمول: يستطيع العملاء استخدام تطبيقات الهواتف الذكية، خاصة مشتركي شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، عبر تطبيقات "App Store" و"Play Store" من خلال خدمات الكهرباء الذكية على موقع (ncedc.gov.eg)، والتي تقدم ثلاث خدمات رئيسية: إبلاغ القراءة، استعلام الفاتورة، وسداد الفاتورة.

- المحفظة البنكية: يمكن سداد الفاتورة عبر المحافظ البنكية التي تقدمها البنوك المختلفة داخل القطاع المصرفي المصري.

- المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول: تتيح شركات الاتصالات في مصر خدمة سداد الفواتير عبر المحافظ الخاصة بالهاتف المحمول.