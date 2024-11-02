دلالات ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر إلى B.. نائب رئيس جامعة القاهرة يوضح

كتب - عمر صبري:

أوضح الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، دلالات رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يعكس قدرة أكبر لمصر على الوفاء بالتزاماتها المالية، وإن كان لا يزال يترافق مع بعض التحديات.

وأضاف "السعيد"، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، أن هذا الارتفاع في التصنيف الائتماني يعد خطوة إيجابية لمصر، حيث يتوقع أن يسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية الخارجية في السوق المصرية،.

كما يساهم في تخفيض تكاليف الاقتراض، مما يؤدي إلى تخفيف عبء خدمة الديون على المدى الطويل.

وأشار إلى أن هذا التحسن يمكن أن يدعم قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، من خلال جذب المزيد من الأموال والاستثمارات الخارجية، مما يعزز استقرار الاقتصاد المصري.