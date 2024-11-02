وفد إماراتي يزور الجامعة الأمريكية بالقاهرة لاستعراض مشروع "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية"

كتب- عمرو صالح:

زار وفد إماراتي رفيع المستوى برئاسة المهندس عويضة المرار، رئيس هيئة الطاقة في أبوظبي، الجامعة الأمريكية بالقاهرة للتعرف على مكونات مشروع "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية" (WEFE NEXUS) الذي يتم تنفيذه في الجامعة.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المثمر بين مصر والإمارات لتعزيز أهداف التنمية المستدامة بين البلدين.

واستقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الوفد الإماراتي وقدّم عرضًا حول مكونات المشروع، مؤكدًا أهمية تطبيق مفهوم WEFE NEXUS كإحدى الأدوات الرئيسية للتصدي لتحديات شح المياه التي تواجه كلاً من مصر والإمارات والعديد من دول المنطقة.

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية دراسة تقنية التحلية بهدف إنتاج الغذاء بكثافة، كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

كما أكد ضرورة توسيع الأبحاث الهادفة إلى تقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في عمليات التحلية لجعلها مجدية اقتصاديًا عند تطبيقها لإنتاج الغذاء.

وأوضح سعي مصر لتعزيز التعاون مع الإمارات وتبادل الخبرات في مجالات التحلية ومعالجة المياه وأنظمة الري الحديثة.

وشدّد الدكتور سويلم على أهمية كفاءة استخدام المياه المحلاة، مبرزًا مبدأ "إنتاج أعلى كمية من الغذاء باستخدام أقل كمية من المياه والطاقة".

وأشار إلى تقنيات الزراعة الحديثة مثل تقنية الأكوابونيك، التي تحقق أعلى إنتاجية لوحدة المياه، كما دعا إلى دراسة أساليب مبتكرة للاستفادة الاقتصادية من المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عمليات التحلية، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي.