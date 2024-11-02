وزيرة البيئة تشارك في فعالية "صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي" وتدعو لدعم استدامته

كتب- محمد نصار:

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الحدث الجانبي الرسمي بعنوان "صندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي - إطلاق الدعوة لتقديم مقترحات المشروعات"، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي في كولومبيا (COP16).

وتهدف الفعالية، التي نظمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة ووزارة البيئة الصينية، إلى الإعلان عن أول حزمة مشروعات مدعومة من الصندوق وإطلاق الجولة الثانية لتقديم المقترحات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين.

وأكدت الوزيرة، أن هذا الحدث يسعى إلى دعم صندوق كونمينغ، الذي أسسته وزارة البيئة الصينية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وصندوق البيئة العالمي، بمنحة أولية من الصين بقيمة 1.5 مليار يوان (حوالي 220 مليون دولار).

ويهدف الصندوق إلى دعم الدول النامية في تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال للتنوع البيولوجي وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمجتمع.

وأشادت الوزيرة، بدور الصندوق في تحقيق الأهداف البيئية العالمية، ووصفت إعلان أول حزمة مشروعات ممولة من الصندوق كخطوة مهمة لتنفيذ الوعود التي أطلقتها الدول في مؤتمر COP15.

وأضافت أن انضمام مصر لمجلس إدارة الصندوق يعكس التزامها بحماية التنوع البيولوجي ودورها الريادي في الاتفاقيات البيئية الدولية.

وقدمت الوزيرة توصيات مع فتح الجولة الثانية لتقديم المقترحات، من بينها التركيز على إشراك المجتمعات المحلية في جهود حماية التنوع البيولوجي، وتعزيز التعاون بين قضايا المناخ والتنوع البيولوجي وتدهور الأراضي، وهو ما دعت إليه مصر منذ مؤتمر COP14 بشرم الشيخ.

كما أشارت إلى أهمية الهدف 19 من إطار كونمينغ-مونتريال، والذي ينص على تعبئة 200 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030 لدعم تنفيذ الإطار.

وأوضحت أن التقدم نحو تحقيق هذا الهدف لا يزال بطيئًا، مما يعرض نجاح الإطار العالمي للتنوع البيولوجي للخطر، رغم أن صندوق كونمينغ يمثل خطوة نحو تعبئة الموارد اللازمة.

وأضافت الوزيرة، أنه جرى مناقشة آليات تعزيز تأثير التمويل البيئي، والتعاون بين الدول، ودعم تنفيذ خطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي عبر توفير موارد إضافية.

كما تناول النقاش مجالات الاستثمار الاستراتيجي لتعزيز العمل البيئي وتسريع تنفيذ أهداف الصندوق.