نشرة التوك شو| حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن ومطالب بتقنين القنب الهندي كمسكن لمرضى السرطان

تناولت برامج التوك شو، مساء الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

رئيس "اتصالات النواب" يكشف حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن

نفى أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، صحة الشائعات المتداولة حول زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت لجميع شركات الاتصالات العاملة في مصر.

وأكد بدوي في مداخلة هاتفية عبر فضائية "الشمس"، أن الفترة الحالية لا تشهد أي زيادة في أسعار كروت الشحن، وأن هذا الموضوع لم يتم طرحه على لجنة الاتصالات بمجلس النواب حتى الآن.

عمرو أديب يعلق على طلاء أسود كوبري قصر النيل

علق الإعلامي عمرو أديب، على حالة الجدل التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تنظيف وتطوير أسود كوبري قصر النيل، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تطوير الشكل الخارجي للتماثيل.

خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، قال أديب، إن العبقرية في تفاصيل التمثال والنحت وشكل خصل شعر الأسود، ولكن كمية الكتابات على أسود كوبري قصر النيل كانت مخجلة.

عمرو أديب يطالب بتقنين زيت القنب الهندي كمسكن لمرضى السرطان

طالب الإعلامي عمرو أديب، بضرورة تقنين استخدام زيت نبتة القنب الهندي (الحشيش) كمسكن لمرضى الأورام السرطانية في المراحل المتأخرة.

خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، شدد أديب على ضرورة السماح باستخدام هذا العلاج تحت إشراف طبي، مشيراً إلى أن العديد من الدول الغربية قد شرعت في تقنين زيت القنب كمسكن لمرضى الأورام .

خبير عسكري يوضح حقيقة رسو سفينة ألمانية محملة بالأسلحة بميناء الإسكندرية

أكد اللواء أركان حرب أسامة محمد كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، على عدم صحة الشائعات التي انتشرت حول سماح مصر لإحدى السفن الألمانية بالرسو في ميناء الإسكندرية، مشيراً إلى أن هذه الشائعات تستهدف تشويه صورة مصر.

وقال كبير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، إن السفينة التي تم الحديث عنها هي سفينة برتغالية وليست ألمانية، وأنها لم تحمل أي أسلحة أو مواد متفجرات، كما نفت وزارة النقل المصرية هذه الشائعات بشكل قاطع.

لماذا أخفى الله سبحانه وتعالى موعد الموت عن البشر؟.. حسام موافي يوضح

تحدث الدكتور حسام موافي عن إحدى أكبر النعم التي منحها الله للعباد، وهي عدم معرفة موعد الموت، مردفًا: "من نعم الله علينا أنه أخفى علينا موعد الموت ولا المكان الذي سنتوفي فيه".

في برنامج "رب زدني علمًا" الذي يُبث على قناة صدى البلد، قال موافي: "لو علم كل إنسان موعد وفاته، لما اجتهد في عمله في الدنيا، ولشهدنا الجميع يتعبد لله عند اقتراب لحظة رحيلهم".

مفيش أكل بايت.. ياسمين عز: وجبة الإفطار عند الرجل المصري وجبتين

ردت الإعلامية ياسمين عز، على سؤال إحدى متابعت البرنامج، والتي قالت "مخطوبة لواحد مصري، وأنا مش مصرية وعايزة أعرف المصريين بياكلوا إيه".

وقالت ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، عبر فضائية إم بي سي مصر، مساء الجمعة، إن وجبة الإفطار لدى الرجل المصري عبارة عن وجبتين وليس وجبه واحدة، متابعة أن الأولى شرقي والثانية غربي.