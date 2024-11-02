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عمرو أديب يعلق على طلاء أسود كوبري قصر النيل

12:10 ص السبت 02 نوفمبر 2024

ترميم تماثيل أسود كوبري قصر النيل

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كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على حالة الجدل التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تنظيف وتطوير أسود كوبري قصر النيل، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تطوير الشكل الخارجي للتماثيل.

خلال برنامج "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، قال أديب، إن العبقرية في تفاصيل التمثال والنحت وشكل خصل شعر الأسود، ولكن كمية الكتابات على أسود كوبري قصر النيل كانت مخجلة.

وأضاف مقدم "الحكاية": طبقة العزل الشفافة لحماية التماثيل، وستعود إلى شكلها الجنزاري الأثري خلال الأيام المقبلة، ودي حاجة مش هتستخبى

وتابع عمرو أديب، أن :"الناس بوظت التماثيل لما شبعت، وكتبت على الاسدين كتير جدا، وكلها شهر أو اتنين ويرجع الدهان للون بتاعه، وبفكر أطالب برفع الاسدين لأعلى".

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