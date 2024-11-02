المخيمات وأسعار الاقتصادي والخمس نجوم.. موعد إعلان ضوابط الحج 1446هـ

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مطلع بغرفة شركات السياحة، عن أن أسعار الحج السياحي لموسم 2025 - 1446 هجريًا المقترحة ستتراوح ما بين 240 ألف جنيه و290 ألف جنيه، وذلك وفق المقترحات التي يتم مناقشتها حاليًا.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن هذه المقترحات قد تشهد تغييرات طفيفة قبل اعتماد الضوابط النهائية للحج.

وفيما يخص الحج الخمس نجوم، أشار المصدر إلى أنه لم يتم تحديد الأسعار بعد، مؤكدًا أن الزيادات في الأسعار كبيرة وأن هناك مناقشات قائمة لضبط الأسعار قبل بدء الموسم.

وأكد أن ضوابط الحج لهذا العام ستتضمن إجراءات مشددة لتفادي الأخطاء التي حدثت في المواسم السابقة.

وأوضح أن اللجنة العليا للحج والعمرة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، اتفقت مع وزارة الحج السعودية على حجز المخيمات القريبة من المناسك لهذا العام، نظرًا لأن جميع الدول الإسلامية حصلت على حصتها كاملة.

وأشار إلى أن حصة الحج السياحي لموسم 2025 ستكون كاملة، بواقع 36 ألف تأشيرة، مقسمة كالتالي: 10 آلاف تأشيرة للحج البري، و15 ألف تأشيرة للحج الاقتصادي، فيما ستخصص باقي التأشيرات للحج المميز والخمس نجوم.

وفيما يتعلق بشرط أداء مناسك الحج لمن سبق له الحج، أكد المصدر أن هذا الشرط سيظل لم يحدث له تغيير حيث لا يمكن أداء الحج السياحي لموسم 2025 لمن سبق له أداء الحج، وأوضح أن هناك باقات خاصة من الحج المباشر بدون قرعة متاحة للمواطنين الذين سبق لهم أداء مناسك الحج.

وتابع: من المتوقع أن تعلن ضوابط الحج خلال الأيام القليلة المقبلة.