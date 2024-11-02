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غير جادين في تقنين الأوضاع.. محافظ الجيزة: إزالة ٧٢ حالة تعدي بأراضي الدولة

05:00 ص السبت 02 نوفمبر 2024
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    إزالة ٧٢ حالة تعدي بأراضي الدولة
  • عرض 17 صورة
    إزالة ٧٢ حالة تعدي بأراضي الدولة
  • عرض 17 صورة
    إزالة ٧٢ حالة تعدي بأراضي الدولة
  • عرض 17 صورة
    إزالة ٧٢ حالة تعدي بأراضي الدولة
  • عرض 17 صورة
    إزالة ٧٢ حالة تعدي بأراضي الدولة
  • عرض 17 صورة
    إزالة ٧٢ حالة تعدي بأراضي الدولة
  • عرض 17 صورة
    إزالة ٧٢ حالة تعدي بأراضي الدولة
  • عرض 17 صورة
    إزالة ٧٢ حالة تعدي بأراضي الدولة
  • عرض 17 صورة
    إزالة ٧٢ حالة تعدي بأراضي الدولة
  • عرض 17 صورة
    إزالة ٧٢ حالة تعدي بأراضي الدولة
  • عرض 17 صورة
    إزالة ٧٢ حالة تعدي بأراضي الدولة
  • عرض 17 صورة
    إزالة ٧٢ حالة تعدي بأراضي الدولة
  • عرض 17 صورة
    إزالة ٧٢ حالة تعدي بأراضي الدولة
  • عرض 17 صورة
    إزالة ٧٢ حالة تعدي بأراضي الدولة
  • عرض 17 صورة
    إزالة ٧٢ حالة تعدي بأراضي الدولة
  • عرض 17 صورة
    إزالة ٧٢ حالة تعدي بأراضي الدولة
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كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، مواصلة جهود إزالة التعديات بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجة 24 للإزالات التي يتم تنفيذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لاسترداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأوضح "النجار"، أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من إزالة 72 حالة تعدي بالبناء على أراضي زراعية وأملاك الدولة بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي خلال حملات استمرت على مدار يومين.

واطلع محافظ الجيزة، على جهود الحملات والتي أسفرت عن إزالة 31 حالة بناء مخالف وتعدي على أملاك الدولة حيث شملت الازالات غرف مشيدة من بلوك الحجر الجيري بمنطقة العسلية والقصعة وغرف غير مكتملة البناء وأسوار بمنطقة أم اللفاع التابعة لقرى القصر و منديشة وأسوار من الحجر الجيري بالباويطي وقرية الزبو بمساحة إجمالية ٣٨٣٩م٢ مباني و ٢ فدان وذلك لعدم الجدية في تقنين الأوضاع طبقاً لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧.

كما تم إزالة 41 حالة تعدي علي أملاك الدولة، حيث شملت الازالات بنطاق مدينة الباويطي و قري منديشة والقصر غرف غير مسقوفة واسوار بمنطقة قري الحيز التابعة لقرية القصر وإزالة أساس عقار في المهد بنطاق قرية الزبو وقرية منديشة واسوار من الحجر الجيري بارتفاعات مختلفة بالباويطي بمساحة إجمالية ٥٦٤٣م٢ مباني و ٢٥٢ فدان لعدم الجدية في استكمال اجراءات التقنين طبقاً لأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧.

وأكد محافظ الجيزة، أن المحافظة بجميع أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص.

إزالة 72 حالة تعدي تعدي بأراضي الدولة غير جادين في تقنين الأوضاع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إزالة التعديات بالبناء المخالف
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