حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كامل العدد.. إيهاب توفيق يتألق على مسرح البالون

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت حتى الخميس 7 أكتوبر.

وحذرت الأرصاد، من حالة الطقس اعتبارًا من اليوم السبت 2 نوفمبر 2024، وتوقعت سقوط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح.

وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من الغربية والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء.

وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف.

الأحد 3 نوفمبر

أمطار غزيرة ورعدية على مناطق من مطروح تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

من الاثنين إلى الخميس

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.