ائتلاف ملاك العقارات القديمة يقترح زيادة الإيجار إلى 5000 جنيه للوحدات التجارية

كتبت - داليا الظنيني:

توجه مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره في تفعيل قانون الإيجار القديم، قائلاً: "الرئيس أنصفنا بتفعيل القانون، والناس كلها فرحانة ومبسوطة".

وأضاف عبد الرحمن، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد: "عشنا في قهر وظلم لمدة 70 عامًا، فالعديد من المستأجرين كانوا يدفعون مبالغ رمزية للإيجار، مثل 2 أو 3 جنيهات، وحتى قروش قليلة في مناطق مثل مصر الجديدة وجاردن سيتي"، مؤكدًا أن ملاك العقارات القديمة تعرضوا لظلم كبير طوال العقود الماضية.

وأوضح أن هناك مقترحات يتم مناقشتها حاليًا لزيادة قيمة الإيجارات تدريجيًا، لتصل إلى 5000 جنيه كحد أدنى للوحدات التجارية و2000 جنيه للوحدات السكنية، مع تحديد مدد للإيجار تبلغ ثلاث سنوات للسكني و16 شهرًا للتجاري، في إطار إيجاد حلول عادلة لكلا الطرفين.

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