متحدث الوزراء: الشائعات تستهدف ضرب جهود الدولة

كتبت: داليا الظنيني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء تناول أمر الشائعات في أحد المؤتمرات الصحفية الأسبوعية التي يعقدها عقب اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية "الحياة"، أن الأمر في غاية الأهمية، لأنه يستهدف الاستقرار ومناخ الاستثمار في الدولة المصرية، وهو ما يعد مناخًا سلبيًا ضد جهود الدولة وما تقوم به من عمليات إصلاح وتطوير.

دور أساسي للمركز الإعلامي بمركز المعلومات

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك دورًا أساسيًا للمركز الإعلامي بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في رصد أي شائعات والرد عليها، مشيرًا إلى أنه يحرص بصورة فورية على التواصل مع الجهات المعنية والرد فوريًا ببيان على كافة الشائعات وتعميمه في كافة وسائل الإعلام، إلى الأجهزة الإعلامية بالوزارات.

وأوضح أن رئيس الوزراء والوزراء يحرصون كل الحرص على توضيح الحقائق أولًا بأول والرد على أي شائعات، وهناك حرص على التعامل بشفافية كبيرة مع المواطنين من خلال توضيح كافة الجهود التي تبذل والتحديات القائمة وكيفية التعامل معها.

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