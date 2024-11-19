مقرر المحليات بالحوار الوطني يكشف مصير قانون المجالس المحلية

كتبت: داليا الظنيني

قال سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن المجالس المحلية مهمة جدًا للمواطنين حيث يمكن من خلالها ممارسة الديمقراطية وتطبيق حقوق الإنسان، كما أنها مسؤولة عن تقديم الخدمات المهمة للمواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم حل المجالس المحلية منذ 14 عامًا، وكان من الضروري تشكيل مجالس مؤقتة يتم ترشيح أعضائها من قبل المحافظين، ولكن ذلك لم يحدث.

وأوضح أن معظم المحافظين عام 2011 خافوا من ترشيح الأعضاء للمجالس المحلية وفقًا للمادة التي نص عليها القانون.

وأشار عبدالوهاب إلى أنه لم يتم تشكيل المجالس المؤقتة أو إجراء انتخابات جديدة منذ 2011. وأكد أنه، حسب الدستور والقانون، يجب عرض العديد من الأمور على المجالس المحلية مثل مشروع الخطة والموازنة أو بناء مشروعات معينة.

وأوضح أنه حاليًا يتم عرض المشروعات المتعلقة بتخصيص الأراضي على رئيس الوزراء فقط، وهو أمر غير قانوني، مؤكدا أنه تم التوصل في أغسطس الماضي إلى التوافق على أسلوب تشكيل المجالس المحلية في مخرجات الحوار الوطني، لكن القضية الرئيسية تبقى في ضرورة وجود مشروع قانون يتم مناقشته في البرلمان.

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