كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة السياحة والآثار، عن موعد تلقي طلبات الحج السياحي 2025 وإجراء القرعة.

واعتمد اليوم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هـ - 2025، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويرها.

ووفق بيان وزارة السياحة والآثار، يبدأ تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة بدءًا من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 20 نوفمبر الجاري ولمدة شهر، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية، وهو ما يعطي فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.

وتم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في جميع مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.

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