وزيرة التنمية المحلية تستعرض الخطة الاستثمارية للمحافظات أمام "محلية النواب"

كتب نشأت علي:

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، حجم الاستثمارات المحلية والمشروعات القومية.

عُقدت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة.

كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعدد من الأعضاء، بالإضافة إلى مشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأعلنت وزيرة التنمية المحلية عن إجمالي الاعتمادات المالية المدرجة التي بلغت 31,38 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات للعمل ببرامج التنمية المحلية المطورة اعتبارًا من العام المالي الحالي 2024/2025، موزعة على ستة برامج رئيسية. وتشمل هذه البرامج: برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، برنامج التنمية الحضرية والريفية، برنامج النقل والطرق والمواصلات المحلية، برنامج تحسين البيئة، برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.

وأشارت عوض إلى أنه تم تخصيص استثمارات قدرها 11,51 مليار جنيه لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية، و 4,74 مليار جنيه لبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، و 4,28 مليار جنيه مخصصة لصالح برنامج التنمية الاقتصادية المحلية لتنفيذ حزمة متكاملة من المشروعات.

كما تم تخصيص 4,41 مليار جنيه لتنفيذ برنامج التنمية الحضرية والريفية، و 2,86 مليار جنيه لبرنامج تحسين البيئة، و 2,44 مليار جنيه لبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية مستهدفات الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة لعام 2024-2025، حيث بلغ إجمالي الاعتمادات المالية المدرجة للوزارة نحو 3,060 مليار جنيه، وتبنت الخطة مستهدفات طموحة، تم من خلالها تنفيذ عدد من الأعمال خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، تضمنت مشروعات تركز على تحسين الوضع البيئي من خلال منظومة المخلفات الصلبة، وتنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتطوير المدن وعواصم المحافظات، وتنفيذ المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية، وتطوير الأسواق والمواقف، وتطوير المناطق العشوائية.

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